Malavasi | Serve una riforma per la salute delle donne e degli anziani
Un esperto ha dichiarato che è necessaria una riforma del sistema sanitario per migliorare le cure dedicate a donne e anziani. Ha evidenziato come le caratteristiche biologiche maschili possano influenzare le modalità di trattamento delle donne. Inoltre, ha segnalato che il sistema sanitario può sottovalutare le esigenze dei pazienti più anziani, rischiando di fornire cure insufficienti. Le affermazioni sono state fatte in un intervento pubblico.
? Punti chiave Come influisce la biologia maschile sulle cure ricevute dalle donne?. Perché il sistema sanitario rischia di sottotrattare i pazienti anziani?. Chi dovrà sostenere il carico assistenziale dei 4 milioni di non autosufficienti?. Come può la medicina di genere ridurre i costi del Servizio Sanitario?.? In Breve Oltre 16 milioni di cittadini italiani hanno un'età superiore ai 65 anni.. 4 milioni di persone necessitano di nuovi standard di cura per non autosufficienza.. Quasi la metà degli over 65 in Italia ha superato i 75 anni.. L'evento organizzato da Organan evidenzia carenze nei centri diurni e residenze.. A Roma, la deputata Malavasi ha evidenziato come l’Italia debba affrontare la gestione di circa 16 milioni di cittadini con un’età superiore ai 65 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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