Notizia in breve

Un esperto ha dichiarato che è necessaria una riforma del sistema sanitario per migliorare le cure dedicate a donne e anziani. Ha evidenziato come le caratteristiche biologiche maschili possano influenzare le modalità di trattamento delle donne. Inoltre, ha segnalato che il sistema sanitario può sottovalutare le esigenze dei pazienti più anziani, rischiando di fornire cure insufficienti. Le affermazioni sono state fatte in un intervento pubblico.