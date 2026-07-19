Un rappresentante della Lega in Toscana ha annunciato che in tutti i Comuni con propri esponenti sarà presentata una mozione per chiedere la grazia a favore di Mario Roggero. La decisione segue la condanna emessa nei suoi confronti e viene motivata dal rispetto della sentenza e delle prerogative del presidente della Repubblica. La Lega intende coinvolgere i Comuni toscani nelle richieste di clemenza.

FIRENZE – “ Nel rispetto della sentenza e per le naturali prerogative del presidente della Repubblica, come Lega Toscana abbiamo deciso di presentare, in ogni Comune dove abbiamo nostri rappresentanti, una mozione per chiedere la grazia a favore di Mario Roggero”. Così l’onorevole Andrea Crippa, commissario regionale Lega Toscana ed Elena Meini, responsabile enti locali della Lega Toscana. “Un lavoratore onesto – dicono – che ha difeso i suoi familiari da alcuni rapinatori. Vittima di delinquenti, dunque, non certamente un carnefice. Mettiamoci, quindi, nei panni di una persona, esasperata dalle continue rapine. Facile dare giudizi, non essendo direttamente coinvolti in vari atti criminali che mettono fortemente a repentaglio la propria vita e quella dei tuoi cari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Condanna per Mario Roggero, la Lega presenterà mozioni nei Comuni toscani per la richiesta di grazia

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