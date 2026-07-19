La Lega Toscana ha annunciato che presenterà mozioni in tutti i Comuni della regione per chiedere la grazia al gioielliere condannato. La decisione arriva nel rispetto della sentenza e delle prerogative del presidente della Repubblica. La proposta coinvolge tutti i rappresentanti del partito nei comuni toscani. La richiesta di grazia viene avanzata attraverso le mozioni presentate nelle assemblee comunali.

“Nel rispetto della sentenza e delle naturali prerogative del presidente della Repubblica – si legge nella nota – come Lega Toscana abbiamo deciso di presentare, in ogni Comune della Toscana dove abbiamo nostri rappresentanti, una mozione per chiedere la grazia a favore di Mario Roggero. Un lavoratore onesto che ha difeso i suoi familiari da alcuni rapinatori”. “Vittima di delinquenti – prosegue la nota – dunque, non certamente un carnefice. Mettiamoci, quindi, nei panni di una persona, esasperata dalle continue rapine. Facile dare giudizi, non essendo direttamente coinvolti in vari atti criminali che mettono fortemente a repentaglio la propria vita e quella dei tuoi cari. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caso Roggero: la Lega Toscana propone mozioni in tutti i comuni per la grazia al gioielliere

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