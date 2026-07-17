Un gioielliere è stato portato nel carcere di Bollate dopo essere stato condannato. Al suo arrivo ha dichiarato di sentirsi “profondamente deluso”. Quando gli è stato chiesto se fosse pentito di aver ucciso i rapinatori, ha risposto che lo era “certamente, col senno di poi”. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e richieste di grazia, senza che siano stati forniti dettagli sui fatti o sulla condanna.

“ Mi sento profondamente deluso”. Sono le parole del gioielliere Mario Roggero, rispondendo ai cronisti al suo arrivo al carcere di Bollate. Alla domanda se sia pentito di aver ucciso i suoi rapinatori, ha risposto: “ Certamente, col senno di poi. però bisogna trovarsi” nella situazione di subire l’ennesima rapina. (Ansa Foto) – notizie.com Il commerciante 732enne di Grinzane Cavour (Cuneo) è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021. Si è presentato al carcere di Bollate alle 16:45 di oggi, venerdì 17 luglio, accompagnato dai familiari. È stato preso in consegna dalla polizia penitenziaria dopo l’emissione dell’ordine di carcerazione della Procura di Asti, arrivato dopo la conferma della sentenza della Cassazione. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Mario Roggero entra nel carcere di Bollate: la condanna, lo scontro politico e la richiesta di grazia

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Mario Roggero entra in carcere a Bollate: Mi aspetto la grazia. l'ultima cosa è candidarmi

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Mario Roggero è diretto verso il carcere di Bollate, la moglie deposita la richiesta di graziaUn uomo di 72 anni, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un altro nel 2021, si sta dirigendo verso il carcere di Bollate.

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Ho sottoscritto la raccolta firme per la richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi e al risarcimento di 780mila € per aver ucciso due uomini entrati nella sua gioielleria, rapinandola e minacciando lui, mogli x.com

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