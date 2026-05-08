Arrestato il dj Mario Borghesi | deve scontare una condanna a oltre 4 anni per violenza sessuale e maltrattamenti

Il 57enne dj, noto con il nome all'anagrafe Mario Mascherona, è stato arrestato all'alba di venerdì 8 maggio dai carabinieri della IV Sezione del Nucleo. Originario di Sondrio e residente a Colico, deve scontare una condanna definitiva di quattro anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale e maltrattamenti. La sentenza è stata confermata in via definitiva e l'uomo è stato portato in carcere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una pena di quattro anni e sei mesi. Questa la condanna definitiva per il dj Mario Borghesi. Originario di Sondrio e residente a Colico (Lecco), 57 anni, nome all'anagrafe Mario Mascherona, l'uomo è stato arrestato all'alba di venerdì 8 maggio dai carabinieri della IV Sezione del Nucleo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Violenza sessuale contro una 17enne, arrestato un uomo: deve scontare una pena di cinque anniDomenica, i Carabinieri della stazione di Castiglione di Ravenna hanno arrestato un 58enne italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso... Violenza sessuale sulla ex, 4 anni e 6 mesi. La condanna è definitiva per il dj di ColicoIl dj e fondatore di Radio Station One, Mario Mascherona, 57 anni, residente a Colico, molto conosciuto in Valtellina e Valchiavenna, è stato...