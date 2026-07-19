Durante un concerto di Bad Bunny a Milano, una tempesta di grandine ha causato decine di feriti e ha interrotto l’evento. Circa 80.000 persone presenti tra il palco e la replica di una casa tipica di Porto Rico sono state colte di sorpresa quando il cielo si è oscurato improvvisamente. La pioggia di grandine ha costretto i fan a cercare riparo, rendendo pericoloso rimanere nell’area. Nessuna informazione sulle condizioni dei feriti è stata diffusa.

Tutto è cambiato quando all’improvviso il cielo è diventato scuro. E gli 80 mila fan radunati tra il palco dell’Ippodromo di San Siro e la «casita» - la replica di una tipica abitazione monopiano di Porto Rico che accompagna l’artista Bad Bunny nel suo tour mondiale - hanno smesso di ballare e cantare per aprire gli ombrelli. Sono da poco passate le 21 di sabato 18 luglio, il concerto è iniziato da una mezz’oretta, quando un violento temporale si abbatte su Milano. Forti raffiche di vento, pioggia a secchiate prima e grandine con enormi chicchi poi. L’esibizione della star portoricana viene inizialmente sospesa. Passano i minuti, ma dal cielo iniziano a precipitare palline di ghiaccio. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Bud Bunny a Milano, decine di feriti per la tempesta di grandine che ha interrotto il concerto all'ippodromo: «Pericoloso restare lì»

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Lo spettacolo di BAD BUNNY al SUPER BOWL: il suo show trasformato IN UN INNO AL SUD AMERICA

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