Il concerto di Bad Bunny previsto ieri sera all'ippodromo La Maura è stato annullato a causa di una forte grandinata. L'evento non sarà recuperato e gli spettatori riceveranno un rimborso completo. La violenta precipitazione ha impedito lo svolgimento dell'evento e ha causato la sospensione dello spettacolo. Nessuna data di recupero è stata annunciata.

Non sarà recuperato il concerto di Bad Bunny sospeso ieri sera all'ippodromo La Maura a causa della violenta grandinata che si è abbattuta su Milano. I tanti, sfortunati spettatori saranno però pienamente rimborsati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Quotidiano.net - Concerto di Bad Bunny annullato per maltempo, gli spettatori saranno rimborsati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il CONCERTO di BAD BUNNY a MILANO interrotto a causa del TEMPORALE

Notizie e thread social correlati

Concerto di Bad Bunny annullato, il danno ma non la beffa: non sarà recuperato, spettatori rimborsatiIl concerto di Bad Bunny, previsto ieri sera all'ippodromo La Maura di Milano, è stato annullato a causa di una violenta grandinata.

Leggi anche: Concerto di Bad Bunny a Milano annullato per maltempo: spettatori evacuati, ci sono feriti

Temi più discussi: Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny; Il concerto di Bad Bunny a Milano, con quasi 80mila spettatori, è stato evacuato e annullato per una forte grandinata; Bad Bunny ha trasformato il suo concerto a Milano in una grande festa di paese; Nella casita di Bad Bunny la rivoluzione si fa ballando.

Ho bisogno di raccogliere in un database i nomi di chi è andato sia al concerto di Rosalia annullato per diarrea sia al concerto di Bad Bunny di ieri sera. x.com

Alex Eala avvistata sul palco de La Casita durante il concerto di Bad Bunny a Stoccolma reddit

Grandinata lampo su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny: 80mila evacuatiUna violenta grandinata che si è abbattuta su Milano ha costretto 80mila spettatori ha fuggire via dal concerto di Bad Bunny. notizie.it

Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad BunnyHa colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny la violenta grandinata che in serata si è abbattuta su Milano. ansa.it