Concerto di Bad Bunny annullato per maltempo gli spettatori saranno rimborsati

Da quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto di Bad Bunny previsto ieri sera all'ippodromo La Maura è stato annullato a causa di una forte grandinata. L'evento non sarà recuperato e gli spettatori riceveranno un rimborso completo. La violenta precipitazione ha impedito lo svolgimento dell'evento e ha causato la sospensione dello spettacolo. Nessuna data di recupero è stata annunciata.

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Non sarà recuperato il concerto di Bad Bunny sospeso ieri sera all'ippodromo La Maura a causa della violenta grandinata che si è abbattuta su Milano. I tanti, sfortunati spettatori saranno però pienamente rimborsati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il CONCERTO di BAD BUNNY a MILANO interrotto a causa del TEMPORALE

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Temi più discussi: Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny; Il concerto di Bad Bunny a Milano, con quasi 80mila spettatori, è stato evacuato e annullato per una forte grandinata; Bad Bunny ha trasformato il suo concerto a Milano in una grande festa di paese; Nella casita di Bad Bunny la rivoluzione si fa ballando.

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