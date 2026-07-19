Il concerto di Bad Bunny, previsto ieri sera all'ippodromo La Maura di Milano, è stato annullato a causa di una violenta grandinata. L'evento non verrà recuperato e gli spettatori saranno rimborsati. Nessuna data di recupero è stata comunicata. La serata si è interrotta prima dell'inizio previsto, lasciando i fan senza possibilità di assistere all'artista. La grandinata ha impedito lo svolgimento dell'evento e ha causato disagi tra il pubblico presente.

Milano – Non sarà recuperato il concerto di Bad Bunny sospeso ieri sera all'ippodromo La Maura a causa della violenta grandinata che si è abbattuta su Milano. I tanti, sfortunati spettatori saranno però pienamente rimborsati. Impossibile riprogrammare. "A seguito di un'attenta valutazione e dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l'evento, siamo spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato, comunicano in una nota gli organizzatori di Live Nation. Quella di sabato sera era la seconda data milanese del cantante portoricano che ha però dovuto interrompere il suo show sold out davanti a circa 80mila spettatori per il maltempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Concerto di Bad Bunny annullato, il danno ma non la beffa: non sarà recuperato, spettatori rimborsati

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POV: sei al concerto di Bad Bunny ma per un secondo ti è sembrato quello di Olly

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