Concerto di Bad Bunny annullato per la grandine la festa di sposta in metropolitana | decine di fan cantano aspettando il treno – Video

Il concerto di Bad Bunny è stato annullato a causa di una grandinata improvvisa. I fan presenti sono stati costretti ad abbandonare lo spettacolo prima della fine. Nonostante l'interruzione, alcuni hanno continuato a cantare in attesa del treno, spostandosi in metropolitana. Sono stati registrati video in cui si vede il gruppo di persone che canta insieme sui binari.

La grandine ha costretto i fan a l asciare molto prima del tempo il concerto di Bad Bunny, ma l’entusiasmo non si è spento nonostante i disagi. Moltissimi spettatori dell’evento, in attesa della metropolitana per rientrare, alla fermata Bonola hanno intonato il celebre brano Debí Tirar Más Fotos, trasportando letteralmente il concerto sottoterra (anche senza l’artista). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Milano, fan al concerto di Bad Bunny: La grandine ci arrivava in testa, non avevamo alcun riparo

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Una forte e improvvisa grandinata ha interrotto il concerto di Bad Bunny a Milano, costringendo migliaia di fan a fuggire alla ricerca di un riparo. Circa 80.000 persone sono state evacuate dalla struttura all'aperto a causa dell'intensificarsi del maltempo. Lo spet x.com

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