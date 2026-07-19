Il concerto di Bad Bunny previsto a Milano è stato annullato a causa di un forte nubifragio con fulmini e grandine. L’evento avrebbe coinvolto circa 80.000 persone e si è registrato anche qualche ferito tra il pubblico. L’organizzazione è stata criticata per aver mantenuto l’evento in programma nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità legali o accuse specifiche.

L’atteso concerto milanese di Bad Bunny a Milano è stato definitivamente annullato a causa di un violento nubifragio condito da fulmini e grandine, che ha provocato diversi feriti alla testa tra gli 80mila spettatori presenti. Gli utenti hanno espresso dure critiche all’organizzazione per la gestione dei flussi e la mancanza di indicazioni durante l’evacuazione. Live Nation ha confermato il rimborso totale dei biglietti. Violento nubifragio, stop al concerto di Bad Bunny Una tempesta di estrema violenza ha causato l’interruzione definitiva e il successivo annullamento della seconda data milanese del celebre artista portoricano Bad Bunny, in programma sabato 18 luglio all’Ippodromo Snai La Maura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Virgilio.it - Concerto Bad Bunny annullato per maltempo a Milano, critiche e accuse all'organizzazione: "Poteva finire male"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il CONCERTO di BAD BUNNY a MILANO interrotto a causa del TEMPORALE

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Concerto di Bad Bunny a Milano annullato per maltempo: spettatori evacuati, ci sono feriti

Rimborso dei biglietti del concerto di Bad Bunny annullato a Milano per maltempo, l'annuncio dopo lo stopLive Nation ha comunicato che i biglietti per il concerto di Bad Bunny a Milano sono rimborsabili dopo l'annullamento, avvenuto a causa di una...

Temi più discussi: Il concerto di Bad Bunny a Milano, con quasi 80mila spettatori, è stato evacuato e annullato per una forte grandinata; Bad Bunny, concerto annullato a Milano: cosa sappiamo sui rimborsi; Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny: rimborso integrale dei biglietti; Maltempo a Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny per la grandine: alcuni fan feriti alla testa.

Ho bisogno di raccogliere in un database i nomi di chi è andato sia al concerto di Rosalia annullato per diarrea sia al concerto di Bad Bunny di ieri sera. x.com

Il secondo concerto sold out di Bad Bunny a Milano, in Italia, è stato annullato a causa di temporali e forti piogge. Lo spettacolo era già iniziato. reddit

Concerto Bad Bunny annullato a Milano: il fuggi-fuggi sotto la maxi grandinata (VIDEO)La violenta grandinata che si è abbattuta su Milano ieri sera, 18 luglio, ha investito anche gli 80mila presenti al concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura, in zona San Siro. tg.la7.it

Grandine e caos a Milano: Bad Bunny cancella il concerto, come avere il rimborsoFa molto più fresco di ieri, aveva detto Bad Bunny dal palco, ma non poteva immaginare l'inferno che si sarebbe scatenato di lì a poco. Cosa è succcesso all'Ippodromo La Maura ... iodonna.it