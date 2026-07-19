como regina fra le donne haavi e svava che colpi

A Como si svolge il primo derby lombardo di Serie A femminile, con le squadre locali, Haavi e Svava, che si affrontano sul campo. La partita si gioca nel contesto di un campionato molto competitivo, e le due squadre si sfidano con intensità. La gara si tiene in una città nota per il suo lago e il suo entusiasmo sportivo, con tifosi presenti per sostenere le proprie squadre.

A Como fanno tremendamente sul serio, anche nel calcio femminile. Quella sul lago sarà la città di un nuovo derby lombardo in Serie A, dopo quello tra Inter e Milan. Lo giocheranno il Como Women e il Como 1907, quest’ultima neopromossa dalla B e affiliata al club degli Hartono. Che le ambizioni fossero importanti lo si era capito lo scorso anno, quando i nomi arrivati dal mercato (su tutti Valentina Giacinti in inverno) erano da fuori categoria. Alla bomber azzurra, ad altri nomi di alto profilo come Boquete o Colombo, si sono aggiunte le atlete che i lariani hanno messo a contratto negli ultimi giorni. Gli annunci si sono fatti attendere,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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