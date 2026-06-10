Quattro adolescenti sono stati assolti in tribunale dopo aver scelto il rito abbreviato, in relazione a una rissa avvenuta durante un evento pubblico. Durante l’incidente, i giovani si sono colpiti con sedie e transenne. La vicenda aveva attirato l’attenzione pubblica sulla sicurezza nelle zone di aggregazione giovanile. Il processo si è concluso con la decisione di assolvere i quattro imputati.

Si chiude con quattro assoluzioni una delle vicende che avevano scosso l'opinione pubblica sul tema della sicurezza della movida. Il giudice Giuseppe Sciarrotta del tribunale di Agrigento ha assolto quattro giovani coinvolti nel procedimento nato dalla maxi rissa scoppiata nella notte tra il 28 e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Maxi rissa fra adolescenti a colpi di sedie e transenne: assolti quattro giovani che avevano scelto l'abbreviato

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Maxi rissa fra adolescenti a colpi di sedie e transenne: assolti quattro giovani che avevano scelto l'abbreviato ift.tt/TfWCBU9 x.com

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