Tutte le volte che le donne… | Cathy La Torre porta in scena le donne che hanno cambiato la Storia
Cathy La Torre presenta uno spettacolo che ripercorre le tappe delle donne che hanno influenzato la storia. Attraverso domande e riflessioni, il testo invita a immaginare situazioni quotidiane come guidare senza alcuni elementi fondamentali dell’auto. La rappresentazione si concentra su chi, nel corso del tempo, ha contribuito a realizzare invenzioni e innovazioni, evidenziando il ruolo delle donne in questi progressi.
“Tutte le volte che le donne.”: Cathy La Torre porta in scena le donne che hanno cambiato la Storia. Come sarebbe guidare una macchina priva del tergicristallo? Senza impianto di climatizzazione? E se fosse anche sprovvista dello specchietto retrovisore? Ma chi c’è dietro queste invenzioni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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