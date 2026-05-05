Cathy La Torre presenta uno spettacolo che ripercorre le tappe delle donne che hanno influenzato la storia. Attraverso domande e riflessioni, il testo invita a immaginare situazioni quotidiane come guidare senza alcuni elementi fondamentali dell’auto. La rappresentazione si concentra su chi, nel corso del tempo, ha contribuito a realizzare invenzioni e innovazioni, evidenziando il ruolo delle donne in questi progressi.

“Tutte le volte che le donne.”: Cathy La Torre porta in scena le donne che hanno cambiato la Storia. Come sarebbe guidare una macchina priva del tergicristallo? Senza impianto di climatizzazione? E se fosse anche sprovvista dello specchietto retrovisore? Ma chi c’è dietro queste invenzioni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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