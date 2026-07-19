Venerdì sera a Corsico si sono verificati tre episodi di violenza nelle vie centrali della città, coinvolgendo quattro persone che sono state trasportate in ospedale. Un commerciante è stato aggredito e ha subito lesioni dopo un alterco. La polizia sta indagando sugli eventi, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause o sui responsabili. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.

Una serata di violenza a Corsico, quella di venerdì scorso, che ha avuto come teatro le vie centrali della città. Tre differenti episodi, con ben quattro persone finite in ospedale. Il primo è avvenuto pochi minuti prima delle 21 in via Cavour. Un commerciante, il gestore della latteria, è stato aggredito da sette persone, dopo aver richiamato alcuni ragazzi che giocavano a pallone fra i tavolini del locale. In tre sono finiti in ospedale: Simone, il titolare del locale, con un trauma cranico, e due clienti: il più grave con una prognosi di trenta giorni per un braccio rotto e un taglio al sopracciglio. Una vera e propria spedizione punitiva. "Alcuni ragazzi stavano giocando a pallone tra i tavolini del bar, che erano occupati da numerosi clienti – racconta Simone –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Commerciante pestato dal branco: "In ospedale per un rimprovero"

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