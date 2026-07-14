Bologna minorenne pestato dal branco | 20 contro uno finisce in ospedale

In un parco pubblico nel Bolognese, un minorenne è stato aggredito da un gruppo di venti ragazzi. La vittima si era presentata nel luogo, poi è stata circondata e presa a calci e pugni. Dopo l’aggressione, è stato portato in ospedale con ferite multiple. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

La scusa per presentarsi al parco, poi l’accerchiamento e la brutale aggressione: venti ragazzini contro un solo coetaneo. È successo in un parco pubblico nel Bolognese, dove la vittima – un minorenne – è finito in ospedale per le ferite inflitte dal branco. I carabinieri sono arrivati a identificare venti ragazzini, accusati ora a vario titolo di lesione personale aggravata e violenza privata aggravata in concorso. Cinque, ritenuti gli esecutori materiali del pestaggi, sono stati sottoposti alla misura cautelare della permanenza in casa decisa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna. Gli... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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