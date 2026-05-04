Prestami il telefono Lui rifiuta perché è scarico | 16enne pestato dal branco finisce in ospedale

Un 16enne è stato aggredito da un gruppo di giovani e finito in ospedale. Secondo quanto riferito, aveva rifiutato di prestare il telefono perché era scarico. L’episodio si è verificato a Firenze il 4 maggio e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o identità degli aggressori. La vittima ha riportato ferite che richiedono assistenza medica.

Firenze, 4 maggio 2026 – Avrebbe detto no alla richiesta di prestare il cellulare perché in quel momento era scarico. Tanto è bastato per scatenare la furia del branco nei confronti di un ragazzo di 16 anni. Accade a Firenze, in zona Coverciano, nei pressi dei giardini in viale Righi. ambulanza Il ragazzo in ospedale. Il giovane, da quanto appreso, stava aspettando un’amica quando sarebbe stato avvicinato da una decina di ragazzi, tutti di età compresa tra i 18 e i 20 anni, di origine straniera. Uno di loro gli avrebbe chiesto il cellulare per fare una telefonata, ma lui avrebbe rifiutato perchè in quel momento era scarico. Per tutta risposta il branco lo avrebbe aggredito a calci e pugni, mandandolo a terra.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Prestami il telefono”. Lui rifiuta perché è scarico: 16enne pestato dal branco finisce in ospedale Notizie correlate Leggi anche: Aggredito e accoltellato dal branco in strada: finisce in ospedale Picchiato dal branco alla fermata del bus: 16enne in ospedale. L'appello sui social: "Chi ha visto parli"Rimini, 28 marzo 2026 – Prima il ricovero in pronto soccorso, poi la denuncia e adesso un’indagine che punta a chiarire ogni dettaglio.