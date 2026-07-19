come si fa memoria di un evento come il g8 di genova

In un centro sociale di Bologna si trovano quattro stanze piene di scatoloni, tavoli, sedie impilate e scaffali metallici con centinaia di faldoni numerati. Questi documenti raccolgono le carte sui fatti del G8 di Genova del luglio 2001. L’archivio conserva materiali relativi a quel evento, conservati per la memoria storica e l’analisi. È uno spazio dedicato a preservare le tracce di un momento cruciale nella storia recente.

Storia dell'archivio che custodisce i documenti sui fatti di luglio 2001, e del perché si trova in un centro sociale di Bologna Quattro stanze piene di scatoloni, un paio di tavoli, una fila di sedie impilate e una serie di scaffali metallici con centinaia di faldoni numerati. Ai muri sono appesi alcuni cartelloni del doposcuola con le tabelline, e i festoni colorati rimasti dalle ultime cene di autofinanziamento. In pochi sanno che qui, al Centro di documentazione dei movimenti di Bologna, è conservata la gran parte dei documenti dei processi per il G8 di Genova del 2001, messi insieme negli anni dai manifestanti e dai loro avvocati. Da quel G8 sono passati venticinque anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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