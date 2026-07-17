il g8 di genova mi ha devastato

Un ex carabiniere, oggi 45enne e residente in Calabria, ha dichiarato che il G8 di Genova del 2001 lo ha “devastato”. Il 20 luglio di quell’anno, in piazza Alimonda, ha sparato due colpi di pistola durante le proteste che accompagnavano l’incontro dei leader mondiali. La manifestazione si svolse tra il 19 e il 21 luglio, suscitando tensioni e scontri con le forze dell’ordine.

Mario Placanica oggi ha 45 anni e vive in una frazione di Catanzaro, in Calabria. È l’ex carabiniere che il 20 luglio 2001 a Genova sparò due colpi di pistola in piazza Alimonda a Genova, dove tra il 19 e il 21 luglio 2001 si tenne il G8, la riunione dei leader delle principali potenze economiche mondiali. Uno dei proiettili sparati da Placanica colpì al volto Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni, uccidendolo. In vista dei 25 anni del G8 Placanica ha dato una lunga intervista a Repubblica, in cui ripercorre i fatti di quei giorni e le sofferenze che ha attraversato negli anni successivi. Placanica non fa più il carabiniere dal 2005, quando fu dichiarato non idoneo per via di disturbi legati all’ansia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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1955 DISASTER : Genoa storm damage

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