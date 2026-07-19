Come scegliere un melone buono dolce e maturo? La guida

Il melone è uno dei frutti estivi più amati e consumati dagli italiani. Ricco di proprietà (e anche buonissimo) è l’alimento perfetto in particolare per le giornate calde e per chi non ha tempo di cucinare ma vuole comunque gustarsi un piatto sano e nutriente. Ma, come fare per scegliere un melone che sia buono e maturo? Ecco la guida. Prima di andare a vedere insieme qualche consiglio utile al fine di scegliere un melone che sia buono e maturo, soffermiamoci un attimo sulle proprietà di questo frutto. Innanzitutto il melone è, pensate, composto dal 90% da acqua e per questo è considerato uno dei frutti più dissetanti in assoluto oltre a essere ipocalorico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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