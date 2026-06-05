Università 2026 27 | la guida per scegliere tra 5.600 percorsi

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l’iscrizione all’università 202627, sono disponibili più di 5.600 corsi di laurea. La guida aiuta a scegliere tra queste opzioni senza perdere tempo o denaro, evidenziando come le competenze ibride possano favorire l’ingresso nel mercato del lavoro futuro. Viene inoltre sottolineata l’importanza di valutare i percorsi più adatti alle proprie esigenze, considerando anche le nuove competenze richieste dal mercato.

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