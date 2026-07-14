Gres porcellanato per pavimenti | la guida completa per scegliere il pavimento giusto

Il gres porcellanato è la scelta preferita per i pavimenti, grazie alla sua combinazione di estetica, resistenza e durata. È disponibile in molte finiture e colori, adatte a diversi ambienti. La superficie può essere levigata o antiscivolo, a seconda delle esigenze di sicurezza e stile. La produzione prevede l’impiego di argille e materiali selezionati, sottoposti a cotture ad alta temperatura.

Il gres porcellanato per pavimenti è oggi la soluzione più apprezzata da progettisti, architetti, costruttori e privati che desiderano abbinare bellezza estetica, resistenza meccanica e durata nel tempo. Grazie alle sue eccezionali prestazioni tecniche e a un processo produttivo del gres porcellanato altamente evoluto, questo materiale ceramico è in grado di offrire pavimentazioni capaci di resistere all’usura, all’umidità, al gelo e agli agenti chimici, mantenendo inalterata la propria estetica per decenni. In questa guida analizziamo nel dettaglio tutte le caratteristiche, le tipologie, i formati e i consigli pratici per scegliere il pavimento in gres più adatto a ogni ambiente. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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