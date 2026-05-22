Droni sensori e kill zone | così la NATO blinda il fianco Est contro la Russia

La NATO sta rafforzando la propria presenza nel settore orientale dell’Europa, adottando nuove tecnologie e strategie militari. Tra queste, l’uso di droni, sensori avanzati e zone di interdizione sono elementi chiave per la protezione dell’area contro possibili minacce. La trasformazione mira a integrare sistemi autonomi e digitali all’interno delle forze armate, con l’obiettivo di migliorare la capacità di risposta e sorveglianza lungo il confine est europeo. Questa operazione coinvolge diverse nazioni alleate che collaborano per aggiornare le proprie strutture difensive.

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La NATO sta accelerando la trasformazione della propria architettura militare sul fianco orientale europeo attraverso un modello operativo fondato su sistemi autonomi, guerra multidominio e integrazione digitale del campo di battaglia. Le lezioni emerse dal conflitto in Ucraina hanno evidenziato la vulnerabilità delle forze convenzionali in aree saturate da droni, sensori avanzati e munizionamento di precisione, spingendo l’Alleanza Atlantica a ridefinire il concetto stesso di deterrenza territoriale. Il nuovo approccio strategico mira a creare una fascia avanzata di difesa automatizzata lungo il confine orientale dell’Alleanza, dal Mar Baltico al Mar Nero, in grado di individuare, tracciare e neutralizzare eventuali offensive nelle fasi iniziali di un conflitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Droni, sensori e “kill zone”: così la NATO blinda il fianco Est contro la Russia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Drug War Erupts: Anti-Narcotics Soldier Launches a Life-or-Death Siege Against Drug Lords Sullo stesso argomento Così la Nato si blinda contro i droni: come funziona il piano Shield EastIl rafforzamento della difesa orientale della Nato passa sempre più dalla capacità di intercettare (e neutralizzare) minacce a bassa quota come i... Leggi anche: Super velivoli militari e robot da guerra: così la Nato blinda il fronte est Cos'è il Reaper MQ-9, il drone di lusso che non passa mai di moda e armato come un elicottero da guerraIl drone Reaper MQ-9 è un velivolo senza pilota che può atterrare anche il giorno dopo essere decollato, completando missioni di 27 ore senza rifornimento. Armato con missili Hellfire come un ... wired.it La guerra si fa coi droni e la Cina ne produce 20 volte più degli UsaA luglio scorso, l'esercito ucraino ha scaraventato nei pressi di Toretsk, nell'oblast di Donetsk, un'ondata di 60 droni contro un carro armato russo corazzato con maglia metallica e barre di ferro, e ... huffingtonpost.it