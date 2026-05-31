Guerra in Ucraina | droni e zone grigie complicano il fronte

Notizia in breve

Le mappe di DeepState e Amk mapping mostrano dati opposti riguardo alle infiltrazioni russe, complicando la comprensione della situazione sul fronte. Le domande principali riguardano come i droni Mavic possano rendere invisibili le operazioni russe e perché le informazioni fornite dalle due fonti siano divergenti. La presenza di droni e le discrepanze nelle mappe evidenziano le difficoltà nel monitorare le attività militari e le infiltrazioni in quella zona.