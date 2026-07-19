Come è fatta la Coppa del Mondo e quanto vale il trofeo ideato da un italiano | non è tutto oro

La Coppa del Mondo, realizzata dall’italiano Silvio Gazzaniga, è composta principalmente da oro e pesa oltre 6 chilogrammi. Il trofeo viene assegnato alla squadra vincente della finale prevista per il 2026, tra Spagna e Argentina. La coppa non è completamente d’oro, ma presenta una struttura in oro massiccio con dettagli in altri materiali. Il valore del trofeo è stimato in diverse centinaia di migliaia di euro, ma non è stato reso pubblico un valore ufficiale.

La Coppa del Mondo è stata creata dall'italiano Silvio Gazzaniga, è d'oro e pesa oltre 6 chilogrammi. La conquisterà la vincente della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Perché la COPPA DEL MONDO non è in ORO puro

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