A New York è stata presentata una replica gigante della Coppa del Mondo FIFA, realizzata con mattoncini Lego. La statua, alta oltre otto metri, è composta da 1,36 milioni di pezzi ed è stata collocata al Rockefeller Plaza. La struttura è stata svelata nel centro di Manhattan in occasione dei Mondiali 2026.

Nel cuore di Manhattan è stata inaugurata una gigantesca replica della Coppa del Mondo FIFA realizzata interamente con mattoncini Lego. La statua, alta oltre otto metri, è composta da 1,36 milioni di pezzi ed è stata installata al Rockefeller Plaza di New York. Il progetto è stato realizzato nella Repubblica Ceca e ha richiesto il lavoro di 56 persone per oltre 7mila ore. Il trofeo si ispira al kit da collezione dedicato alla Coppa del Mondo prodotto dall’azienda danese e progettato dal modellista Christophe Vietti. A inaugurare l’opera è stato anche Cafu, leggenda del calcio brasiliano e campione del mondo nel 2002. L’ex capitano della Seleção ha partecipato alla cerimonia insieme ad alcuni appassionati Lego che hanno avuto l’opportunità di posizionare gli ultimi mattoncini simbolici sulla struttura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, un milione di mattoncini per la Coppa del Mondo: a New York svelato il trofeo Lego gigante

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