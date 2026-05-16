La regata a Portofino per la 29ª edizione del Trofeo Siad Bombola d’Oro – Coppa Roberto Sestini

A Portofino si è svolta la 29ª edizione del Trofeo Siad Bombola d’Oro – Coppa Roberto Sestini, una delle regate più attese della stagione. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni, impegnati in una serie di prove in mare. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso lungo le coste, che ha seguito le imbarcazioni durante le varie fasi della gara. La regata si è conclusa con la premiazione dei vincitori, rispettando il tradizionale svolgimento dell’evento.

Il Trofeo Siad Bombola d’Oro – Coppa Roberto Sestini, come è stato rinominato lo scorso anno in ricordo del suo ideatore e animatore principale, in programma dal 22 al 24 maggio a Portofino è giunto alla 29ª edizione e veleggia sicuro verso l’anniversario dei trent’anni, che cadrà nello stesso mese e anno – maggio 2027 – in cui si celebrerà anche il centenario del Gruppo Siad. La tradizionale regata per Dinghy 12’ promossa da Siad ha come di consueto il campo di gara nel Golfo del Tigullio, da sempre magico sfondo delle regate, che con le sue imprevedibili caratteristiche di vento assicura lo spettacolo e rende impegnativa la navigazione. Si tratta di una gara selettiva, mai banale, che richiede preparazione e abilità tecniche, unendo la gioia di navigare in compagnia alla condivisione di esperienze ed emozioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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