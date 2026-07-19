Mohamed Salah, attaccante egiziano, è svincolato dopo aver lasciato il Liverpool lo scorso 24 marzo, dopo nove stagioni. Secondo fonti di mercato, l’accordo tra il giocatore e un nuovo club sarebbe ormai vicino, anche se i dettagli non sono stati ancora ufficializzati. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da parte del calciatore o delle società coinvolte. La trattativa sembra in fase avanzata, ma non sono stati resi noti ulteriori sviluppi.

L’attaccante egiziano è attualmente svincolato dopo l’addio al Liverpool: ecco il clamoroso scenario di mercato. Lo scorso 24 marzo ha ufficialmente annunciato il suo addio al Liverpool dopo nove stagioni e Mohamed Salah è attualmente svincolato. Il nome dell’attaccante egiziano classe ’92 è finito sul taccuino di diversi top club, ma il suo futuro potrebbe clamorosamente essere targato Turchia. Salah – calciomercato.it (foto Ansa) A rilanciare la clamorosa indiscrezione è in queste ore il giornalista ed esperto di mercato Yagiz Sabuncuoglu, secondo cui il Besiktas avrebbe già presentato una prima importante offerta contrattuale all’ex calciatore della Roma con cui esisterebbe addirittura una prima intesa di massima sulle cifre dello stipendio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Colpo Salah, accordo ormai vicinissimo: i dettagli

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