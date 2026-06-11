Napoli primo colpo vicinissimo | accordo totale con il giocatore

Il Napoli ha raggiunto un accordo con il difensore Mario Gila per un contratto di cinque anni. L’intesa prevede uno stipendio netto di 2,6 milioni di euro all’anno, il doppio rispetto a quello percepito in precedenza in un club di Serie A. La firma definitiva è attesa a breve, segnando il primo acquisto ufficiale del mercato estivo per il club.

Mario Gila e il Napoli hanno trovato l’intesa contrattuale: quinquennale da 2,6 milioni netti annui, il doppio dello stipendio laziale. Gila-Napoli: accordo raggiunto sul contratto. Come rivela Il Mattino, il difensore spagnolo ha sottoscritto un’intesa con il club partenopeo che lo legherà fino al 2031. L’ingaggio proposto dagli azzurri raddoppia quanto percepisce attualmente alla Lazio. La trattativa per il trasferimento definitivo resta complicata: Lotito continua a chiedere 30 milioni, una cifra ritenuta spropositata dal Napoli. Sul cartellino di Gila grava inoltre il 50% su una futura rivendita, diritto appartenente al Real Madrid. L’accordo tra il calciatore e De Laurentiis rappresenta un primo passo concreto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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