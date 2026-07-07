Lorenzo Insigne si sta preparando a trasferirsi in Serie B, dove dovrebbe unirsi alla Sampdoria. Dopo aver concluso la stagione precedente con il Pescara, la trattativa con il club genovese è in fase avanzata. L’accordo tra le parti sembra ormai definito, e l’ex capitano del Napoli è vicino a firmare il contratto. La firma è attesa nei prossimi giorni, segnando il suo ritorno nel calcio italiano dopo l’esperienza all’estero.

Lorenzo Insigne si prepara a iniziare una nuova esperienza nel calcio italiano. Dopo il rientro in patria nella seconda parte della scorsa stagione, quando ha vestito la maglia del Pescara, l’ex capitano del Napoli è ormai vicino a proseguire la sua carriera in Serie B con la Sampdoria. La trattativa tra il club blucerchiato e l’attaccante classe 1991 è alle battute conclusive. A confermare lo stato avanzato dei negoziati è stato l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che su X ha scritto: “Lorenzo Insigne alla Sampdoria è nella fase finale della trattativa. Stanno programmando le visite mediche per domani”. Un segnale che lascia intendere come la chiusura dell’operazione sia ormai imminente. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Insigne pronto a ripartire dalla Serie B, l’ex azzurro ormai è vicinissimo alla Sampdoria

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