Vietato criticare la commissione Antimafia Colosimo querela attivista contro la mafia | Vuole scoraggiarci

Notizia in breve

Un attivista coinvolto nel dibattito sulla criminalità organizzata ha ricevuto una querela dalla presidente della commissione Antimafia, accusandolo di voler scoraggiare le opposizioni. La querela è stata presentata dopo che l’attivista aveva pronunciato un discorso in via D’Amelio, e si aggiunge alle contestazioni già rivolte a due altri giornalisti. La deputata di Fratelli d’Italia ha espresso l’intenzione di continuare a sostenere le sue posizioni, confidando nella magistratura.