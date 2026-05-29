Vietato criticare la commissione Antimafia Colosimo querela attivista contro la mafia | Vuole scoraggiarci
Un attivista coinvolto nel dibattito sulla criminalità organizzata ha ricevuto una querela dalla presidente della commissione Antimafia, accusandolo di voler scoraggiare le opposizioni. La querela è stata presentata dopo che l’attivista aveva pronunciato un discorso in via D’Amelio, e si aggiunge alle contestazioni già rivolte a due altri giornalisti. La deputata di Fratelli d’Italia ha espresso l’intenzione di continuare a sostenere le sue posizioni, confidando nella magistratura.
Dopo Saverio Lodato e Ginevra Bompiani, nel mirino della deputata di FdI e presidente della commissione Antimafia Colosimo, finisce il collaboratore di Antimafia2000 Jamil El Sadi per un discorso in via D'Amelio: "Il rischio è l'autocensura, ma andiamo avanti e confidiamo nella magistratura". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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