coloni israeliani fanno irruzione nel villaggio a masafer yatta e danno fuoco alla moschea e ad alcune abitazioni

Coloni israeliani sono entrati nel villaggio di Masafer Yatta, dando fuoco a una moschea e ad alcune abitazioni. Questa è l’ultima di una serie di violenze avvenute in Cisgiordania negli ultimi mesi, durante le quali i coloni hanno aumentato gli attacchi contro le comunità palestinesi. La presenza di impunità ha favorito l’intensificarsi di questi episodi, che si sono verificati più volte di notte.

Ancora una notte di violenze in Cisgiordania, dove negli ultimi mesi i coloni israeliani, grazie alla sostanziale impunità di cui godono, hanno intensificato i loro attacchi a danno delle comunità palestinesi. Nella notte tra il 18 e il 19 luglio un gruppo ha assaltato a volto coperto il villaggio di al-Tuwani, a Masafer Yatta, lo stesso in cui è stato girato il film premio oscar No other land. I coloni, provenienti dall’avamposto di Havat Ma’on, hanno incendiato due case di famiglie e la moschea di al-Tuwani e rubato il bestiame. A Nablus, questa mattina i coloni hanno attaccato la zona di al-Zahra aggredendo i residenti e danneggiando case e proprietà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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ISRAELI ARMY RAIDS RAMALLAH VILLAGE AMID RESISTANCE TO SETTLER LAND SEIZURE; PHOTOJOURNALIST INJURED

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