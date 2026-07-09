Vasto incendio Il fuoco minaccia alcune abitazioni

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri nella zona di Rimorti, lungo la SR 429 al chilometro 21, a Castelfiorentino. Le fiamme alte sono alimentate dal vento e si sono avvicinate a poche centinaia di metri da alcune abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza le case vicine. Nessuna informazione su eventuali evacuazioni o feriti.

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Fiamme alte alimentate dal vento e paura per alcune abitazioni minacciate dal fuoco arrivato a poche centinaio di metri. Un vasto incendio ha interessato nel pomeriggio di ieri la zona di Rimorti, a Castelfiorentino, lungo la SR 429 al chilometro 21. L’allarme è scattato poco prima delle 15, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con le squadre dei distaccamenti di Castelfiorentino ed Empoli, supportate da un’autobotte a presidio di alcune abitazioni minacciate dalle fiamme. Ad un certo punto l’incendio avanzava così velocemente che è arrivato vicinissimo alle case. Nell’area sono intervenute anche le squadre della Protezione civile AIB e l’elisoccorso della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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