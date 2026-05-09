Dynamite Collision 06.052026 Grazie Kevin Avanti il prossimo

Questa settimana, i programmi televisivi Dynamite e Collision si sono svolti presso il North Charleston Coliseum di North Charleston, in South Carolina. Gli eventi hanno avuto luogo il 6 maggio 2026, con un pubblico presente per assistere alle diverse esibizioni e incontri programmati. La serata ha visto la partecipazione di diversi atleti, con vari match e momenti di spettacolo trasmessi in diretta. La serata si è conclusa con un ringraziamento a Kevin e l'annuncio di un nuovo appuntamento.

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Benvenuti all’analisi del doppio appuntamento di Dynamite e Collision, andati in scena questa settimana dal North Charleston Coliseum di North Charleston, South Carolina. Una serata speciale dedicata alla memoria di Ted Turner, con il titolo mondiale in palio nel main event di Dynamite tra Darby Allin e Kevin Knight e tre ore complessive di programmazione fino al main event a tag di Collision. Scusate il ritardo ma io queste puntate da 3 ore nei giorni infrasettimanali non le riesco a sostenere, mi addormento quasi sempre. Eccoci qui però, con la sudata analisi. Lo show si apre con Tony Schiavone sul ring per un tributo a Ted Turner. Schiavone parla dell’importanza che Turner ha avuto nel portare il wrestling in TV nazionale e introduce Sting, accolto da una grande ovazione.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Dynamite/Collision 06.05.2026 Grazie Kevin, Avanti il prossimo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Meteo Roma del 06-05-2026 ore 06:15meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni neve sulle... Meteo Roma del 05-05-2026 ore 06:15meteo ed i ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord numero di transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata con... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aew Pays Emotional Tribute to Ted Turner With 10 Bell Salute; AEW Dynamite & Collision 06-05-2026, tutti i risultati; Risultati AEW Collision 06-05-2026; AEW Dynamite 06-05-2026 – Risultati della puntata. AEW: Risultati AEW Dynamite & Collision 06-05-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati di Dynamite e Collision, show della AEW che si sono svolti la scorsa notte ... spaziowrestling.it AEW Dynamite Preview: Confirmed matches and segments (06-05-2026)AEW Dynamite takes place tonight from the North Charleston Coliseum in South Carolina. Tonight’s episode is a special combined Dynamite and Collision, a three hour block of programming instead ... f4wonline.com [AEW Collision Spoilers] Incontro eliminatorio annunciato per AEW Dynamite la prossima settimana reddit