Collina incorona Vincic per Spagna-Argentina | Scegliere non è stato facile

Pierluigi Collina ha annunciato la designazione di Vincic come arbitro per la finale tra Spagna e Argentina, spiegando che la scelta non è stata semplice. Collina, capo degli arbitri FIFA, ha commentato gli episodi più controversi di questo Mondiale e ha confermato la decisione sulla designazione arbitrale per l'ultimo match. La comunicazione è arrivata dopo aver valutato diversi arbitri disponibili.

Il capo degli arbitri FIFA, Pierluigi Collina, ha detto la sua sugli episodi più controversi di questo Mondiale e sulla designazione della finale. Pierluigi Collina resta una delle figure più autorevoli del mondo arbitrale. Considerato da France Football – « È il migliore della storia », l’ex direttore di gara italiano ha arbitrato finali di Olimpiadi, Champions League e Mondiali, vivendo da protagonista alcune delle pagine più importanti del calcio internazionale. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Oggi Collina è il capo degli arbitri della FIFA e, 24 anni dopo aver diretto Germania-Brasile, si è trovato dall’altra parte: quella del dirigente chiamato a comunicare a un collega la designazione più importante della carriera: « Arbitrerai la finale del Mondiale ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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