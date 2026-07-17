Lo sloveno Vincic, 46 anni, arbitra la finale tra Spagna e Argentina. Quando il collega gli comunica la nomina, l’arbitro scoppia a piangere. La designazione ha suscitato applausi, abbracci e lacrime tra i presenti. Vincic ha ringraziato i colleghi, dicendo di essere felice e fiero.

Applausi, abbracci e qualche lacrima. Il momento della designazione di Slavko Vincic, 46 anni, per la finale Spagna-Argentina è diventato un fatto pubblico e lui ha ringraziato i colleghi: “All’inizio ero sconvolto ma sono felicissimo e soprattutto fiero” ha detto l’arbitro sloveno, connazionale del presidente della Uefa Aleksander Ceferin. Vincic, fra i migliori direttori di gara di questo Mondiale tormentato dalle polemiche per il caso Balogun e per presunti favoritismi all’Argentina, aveva già diretto tre gare al torneo: Brasile-Marocco, Giordania-Algeria e Messico-Ecuador, in quest’ultima partita aveva espulso negli ultimi istanti di gara Piero Hincapie, vai Var, perché durante un alterco con il messicano Santi Gimenez, il difensore dell’Arsenal si era coperto la mano con la bocca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Argentina-Spagna, fischia lo sloveno Vincic. E quando Collina glielo comunica, scoppia a piangere

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