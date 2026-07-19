Collagene mania ma funziona davvero? La verità su pelle articolazioni e promesse anti-age

Il collagene è presente in molte bevande e snack, come frullati, acque funzionali, barrette e caramelle gommose, oltre a polveri da sciogliere in bevande calde o fredde. Questi prodotti sono facilmente acquistabili ovunque e spesso pubblicizzati come rimedi per migliorare l’elasticità della pelle e la salute delle articolazioni. La maggior parte di questi integratori contiene collagene idrolizzato, derivato da fonti animali, e viene consumato con l’obiettivo di ottenere benefici anti-age e di rafforzamento articolare.

Si trova ovunque. Nei frullati, nelle acque funzionali, in barrette, caramelle gommose e negli immancabili barattoloni di “polveri” da sciogliere nel thermos che portiamo in palestra e in ufficio. Se fino a pochi anni fa era un integratore conosciuto quasi esclusivamente dagli sportivi, oggi il collagene è diventato il nuovo passe-partout del benessere: promette articolazioni più sane e meno dolenti, una pelle più turgida, capelli folti, unghie resistenti, e soprattutto la speranza di rallentare il tempo. La domanda, però, è inevitabile: questo “tuttofare” funziona davvero? Esistono solide evidenze scientifiche a sostegno dei suoi benefici... 🔗 Leggi su Panorama.it

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