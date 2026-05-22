Tutti parlano del nuovo collagene glow arrivato in Italia Ma funziona davvero? La parola dell’esperto

Negli ultimi tempi, tra le discussioni sui social e le conversazioni tra amici, si parla molto di un nuovo integratore chiamato Glow25, che promette benefici per la pelle. Questo prodotto, recentemente arrivato anche in Italia, ha attirato l’attenzione di chi cerca soluzioni per migliorare l’aspetto cutaneo. Molti si chiedono se effettivamente possa offrire risultati concreti o se si tratti solo di una moda passeggera. Per chiarire la questione, abbiamo consultato un esperto del settore.

C’è un nuovo nome che sta monopolizzando i social media e le conversazioni che riguardano il benessere e l’aspetto della pelle: Glow25. Arrivato in Italia a fine aprile, questo integratore tedesco a base di collagene è diventato in pochissime settimane uno dei prodotti più ricercati sul web, complice anche la campagna di marketing che ha visto come volto del brand Sarah Jessica Parker. L’attrice protagonista della serie americana Sex and the City non è stata scelta casualmente: infatti, Glow25 punta al concetto di “ pro-aging ”, ovvero a un approccio alla bellezza estetica più realistico e non ossessionato dall’idea di dover cancellare i segni del tempo sul viso. 🔗 Leggi su Dilei.it

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