Le coliche dei neonati sono caratterizzate da ore di pianto inconsolabile senza cause evidenti, causando grande stress ai genitori. Questo disturbo, spesso definito in passato come “coliche”, rappresenta una condizione reale, anche se il termine non è più usato ufficialmente. I neonati mostrano pianti prolungati e improvvisi, senza che siano riscontrabili problemi di salute o di alimentazione. La condizione si manifesta generalmente nei primi mesi di vita e può durare settimane.

Ore e ore di pianto inconsolabile e, apparentemente, senza motivo possono scuotere più di un neo genitore. Sentirsi dire poi che ‘saranno le coliche’ non aiuta. Anche perché ridurre tutto a un banale mal di pancia sembra incredibile. Eppure, dopo quasi settant’anni dalla sua prima descrizione, “ non è ancora ben chiaro che cosa spinga un lattante, specie la sera e nei primi tre mesi di vita, a lamentarsi per ore, senza che nulla riesca a calmarlo”, ammettono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici). Ma, come dicevamo, il problema esiste. Ed è molto sfidante, come sanno bene molti genitori dei 355mila bebè nati nel 2025 in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Coliche dei neonati: identikit di un disturbo ‘da incubo’ che esiste davvero, ma non si chiama più così

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