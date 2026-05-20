Sapevi che esiste una medusa immortale? Si chiama Turritopsis dohrnii

Una specie di medusa chiamata Turritopsis dohrnii è nota per la sua capacità unica di tornare allo stadio di polipo attraverso un processo chiamato transdifferenziazione cellulare. Questa medusa può invertire il suo ciclo vitale e riprendere lo sviluppo da un punto precedente, rendendola potenzialmente immortale. La scoperta di questa caratteristica ha attirato l’attenzione degli scienziati, che studiano questa specie per capire meglio i meccanismi di invecchiamento e rigenerazione. La Turritopsis dohrnii è stata osservata in diverse aree marine.

La medusa immortale possiede la capacità di ringiovanire, regredendo allo stadio di polipo grazie alla transdifferenziazione cellulare. Oggi vi parliamo di uno di quei fenomeni di Madre Natura, inspiegabili o quasi: la medusa immortale, il cui nome scientifico è Turritopsis dohrnii. I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http:storiesemplici.substack.com Mostra altri articoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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La MEDUSA IMMORTALE esiste davvero!

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