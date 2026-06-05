Gli esperti hanno proposto di chiamare “coliche” il pianto inconsolabile dei neonati, considerando questa terminologia più precisa. Fino ad ora, non esiste una causa definitiva per questo fenomeno che si manifesta nei primi mesi di vita. La proposta mira a distinguere meglio questa condizione, che si presenta con pianti prolungati e ripetuti, spesso senza una spiegazione chiara. La discussione riguarda anche le possibili implicazioni per la gestione dei piccoli.

Gli esperti hanno proposto un nuovo modo di chiamare la causa del pianto inconsolabile dei primi mesi, che nessuno sa quale sia Quando un neonato sano piange a lungo e spesso si sente dire che «ha le coliche», un termine che nel linguaggio comune viene associato a un mal di pancia o a un disturbo intestinale. Chi usa questa espressione, quindi, suggerisce anche una spiegazione, e cioè che la causa di quel pianto venga dall’addome. Questa ipotesi, però, non è mai stata dimostrata. Oggi sappiamo che le possibili cause sono tante e diverse: fattori gastrointestinali, ma anche neurologici e psicosociali. Per questo è stato proposto un nuovo nome nelle linee guida Rome V, pubblicate da poco dalla Rome Foundation, un’organizzazione internazionale di esperti che studia i disturbi legati all’interazione tra l’intestino e il cervello. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le “coliche” dei neonati sono ancora un mistero

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Come calmare le coliche del tuo bebè: 3 mosse

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