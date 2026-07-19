Durante la trasmissione in diretta del Tour de France su Rai 2, è apparsa per alcuni secondi una sovrimpressione con un tweet che menzionava un “cocomero ghiacciato” e una “tappa di montagna” dell’edizione 2026, seguito dalla frase “E chi m’ammazza? Probabilmente Roggero”. Il messaggio è stato visibile per breve tempo prima di essere rimosso. La trasmissione si è interrotta per chiarimenti, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

“ Cocomero ghiacciato e tappa di montagna al #tdf2026. E chi m’ammazza? Probabilmente Roggero #RAITOUR “: è il post comparso per alcuni istanti in sovraimpressione durante la diretta del Tour de France su Rai 2. A rilanciare lo spezzone video, in cui il messaggio è ben visibile sullo schermo, è stato il giornalista di Today Massimo Falcioni. Il riferimento contenuto nel post è a Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour che, il 28 aprile 2021, sparò ai tre uomini che avevano appena rapinato la sua gioielleria, uccidendone due e ferendone un terzo mentre tentavano di fuggire. La vicenda ha diviso l’opinione pubblica e la politica, alimentando il dibattito sui limiti della legittima difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cocomero e tappa di montagna al Tour de France. E chi m’ammazza? Probabilmente Roggero”: il tweet finito in sovrimpressione durante la diretta su Rai 2

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