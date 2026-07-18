Tour de France oggi la 14ª tappa | percorso di montagna sui Vosgi e diretta in chiaro
Oggi si è svolta la 14ª tappa del Tour de France, partendo da Mulhouse e arrivando a Le Markstein Fellering, per un percorso di 155,3 km. La tappa includeva quattro salite e un dislivello totale di 3.800 metri. Titolare della maglia gialla, il ciclista in testa alla classifica generale, ha mantenuto la leadership durante l’intera giornata. La tappa è stata trasmessa in diretta in chiaro.
La Grande Boucle riparte da Mulhouse e arriva a Le Markstein Fellering dopo 155,3 km. Quattro salite in programma e 3.800 metri di dislivello, con Pogacar sempre in maglia gialla. Il Tour de France 2026 torna oggi, sabato 18 luglio, con la quattordicesima tappa. La Grande Boucle affronta una frazione di montagna da Mulhouse a Le Markstein Fellering, lunga 155,3 chilometri. Una giornata impegnativa sulla catena dei Vosgi, con quattro salite in programma e 3.800 metri di dislivello complessivo. In maglia gialla resta Tadej Pogacar, grande favorito per la vittoria finale. La quattordicesima tappa del Tour de France partirà da Mulhouse alle ore 13. 🔗 Leggi su Sportface.it
Tour de France 2026 Stage 14 Preview: Tadaj Pogacar Repeat
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