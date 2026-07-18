Tour de France oggi la 14ª tappa | percorso di montagna sui Vosgi e diretta in chiaro

Notizia in breve

Oggi si è svolta la 14ª tappa del Tour de France, partendo da Mulhouse e arrivando a Le Markstein Fellering, per un percorso di 155,3 km. La tappa includeva quattro salite e un dislivello totale di 3.800 metri. Titolare della maglia gialla, il ciclista in testa alla classifica generale, ha mantenuto la leadership durante l’intera giornata. La tappa è stata trasmessa in diretta in chiaro.