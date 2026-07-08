LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 40 km al traguardo! Il gruppo recupera terreno su Veistroffer

A circa 40 chilometri dall’arrivo, il gruppo di ciclisti sta recuperando terreno su Veistroffer. Tra i favoriti per la vittoria di tappa c’è il velocista della Decathlon, Olav Kooij, che si sta preparando a scattare. La corsa prosegue con i corridori che affrontano le ultime salite e le strade pianeggianti prima del traguardo. La classifica generale si mantiene invariata, con alcuni atleti ancora in lotta per le posizioni di vertice.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.58 Uno dei favoriti per il traguardo di oggi è il velocista della Decathlon Olav Kooij. Il neerlandese, fermato ad inizio anno da un fastidioso virus, sembra aver ritrovato la condizione ottimale proprio in vista della Grande Boucle. Lo sprinter classe 2001 potrà contare anche sull’esperienza di Cees Bol come lead-out. 16.56 In prossimità dello sprint intermedio è sceso ulteriormente il vantaggio del fuggitivo Veistroffer. Il belga ha adesso 2? sul gruppo. 16.54 40 km al traguardo di Pau. Sempre più vicina la probabilissima volata. 16.51 Veistroffer passa per primo sul traguardo volante e si prende i 25 punti a disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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