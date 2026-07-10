Nella settima tappa del Tour de France 2026, lunga 175 km da Hagetmau a Bordeaux, i corridori si sono affrontati senza grandi salite, favorendo i velocisti. La corsa si è conclusa con una volata di gruppo, senza variazioni significative in classifica. Tadej Pogacar ha mantenuto la maglia gialla, mentre Jonas Vingegaard è arrivato a quasi tre minuti di distanza. La tappa ha seguito la giornata impegnativa con Aspen e Tourmalet, lasciando il gruppo compatto.

La settima tappa del Tour de France 2026 non proponeva particolari difficoltà altimetriche: 175 km molto semplice da Hagetmau a Bordeaux, pensati per i velocisti e per una volata di gruppo, che effettivamente si è materializzata dopo la grande giornata con Aspen e Tourmalet. Il plotone è giunto compatto sul traguardo e non ci sono stati scossoni nelle posizioni nobili della classifica generale, lasciando immutati i distacchi tra gli uomini in lotta per il podio finale di Parigi. Lo sloveno Tadej Pogacar conserva la maglia gialla dopo la magia confezionata sui Pirenei e con cui ha già messo una seria ipoteca sul suo quinto sigillo alla Grande Boucle. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, settima tappa: Pogacar padrone in giallo, Vingegaard a quasi 3 minuti

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TOUR DE FRANCE 2026 - ÉCRASANT ! Tadej Pogacar fait COUP DOUBLE et dérobe le jaune à Vingegaard

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