La stagione 2026 di Formula 1 è iniziata in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi, con un totale di 24 Gran Premi. La classifica mondiale vede Antonelli al primo posto, con un vantaggio di 37 punti su Leclerc. Russell si trova in terza posizione, con punti inferiori rispetto ai due piloti di testa. La stagione comprende le stesse tappe di quelle disputate negli ultimi due anni.

Il Mondiale 2026 di F1 è scattato dall’ Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine. Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento ( Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli allunga su Russell, Leclerc già a -37

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