clan sui comuni sciolti in provincia di napoli mission dei big di fdi

Sui comuni sciolti in provincia di Napoli per infiltrazioni camorristiche, si sta muovendo una missione di figure di spicco di un partito di centrodestra. Si evidenzia un collegamento tra gli scioglimenti di alcuni municipi per presunte influenze criminali, tra cui Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Ercolano, Portici e San Giuseppe Vesuviano. Sono in corso verifiche e indagini sulle presunte infiltrazioni nelle amministrazioni locali.

C'è un "sistema" a sinistra, un filo che lega gli scioglimenti per camorra dei Comuni di Castellammare e Torre Annunziata, i recenti fatti di Ercolano, i sospetti di Portici e San Giuseppe Vesuviano. Ne è convinto il centrodestra, che dopo la conferenza stampa di qualche giorno fa in consiglio regionale, organizzata proprio per denunciare questo stato di cose, ora preme ancora più forte sull'acceleratore delle accuse e punta dritto alla piazza. Si terrà infatti giovedì 23 luglio, in piazza Municipio a Castellammare, una manifestazione nazionale di Fratelli d'Italia, con un parterre che testimonia quanto il partito voglia far... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Camorra, Comuni a guida Pd sciolti

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