I Comuni di Sarno e Torre Annunziata sono stati sciolti a causa di infiltrazioni criminali legate a clan e politica. Entrambi i sindaci, eletti due anni fa con il supporto del centrosinistra e del Pd, sono stati rimossi. È la terza volta che i due enti vengono commissariati in questo modo. La decisione è stata presa dalle autorità competenti, che hanno evidenziato problemi di infiltrazioni e di controllo da parte di organizzazioni criminali.

Due sindaci di centrosinistra, area Pd, entrambi eletti esattamente due anni fa. Prima acclamati dal Pd e poi scaricati. Ma finisce ieri sera, e definitivamente, la storia dei primi cittadini di Torre Annunziata, nel napoletano, e Sarno, in provincia di Salerno: il consiglio dei ministri ha disposto lo scioglimento dei due comuni per «infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata». Esito che arriva alla fine del lavoro delle commissioni d’accesso mandate nelle due amministrazioni guidate da Corrado Cuccurullo (Torre) e Francesco Squillante (Sarno). Una batosta politica anche se, da mesi, i dem napoletani avevano staccato la spina nel primo comune. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Clan e politica, sciolti i Comuni di Sarno e Torre Annunziata: qui è la terza volta

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