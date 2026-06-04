Clan e politica sciolti i Comuni di Sarno e Torre Annunziata | qui è la terza volta

Da ilmattino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I Comuni di Sarno e Torre Annunziata sono stati sciolti a causa di infiltrazioni criminali legate a clan e politica. Entrambi i sindaci, eletti due anni fa con il supporto del centrosinistra e del Pd, sono stati rimossi. È la terza volta che i due enti vengono commissariati in questo modo. La decisione è stata presa dalle autorità competenti, che hanno evidenziato problemi di infiltrazioni e di controllo da parte di organizzazioni criminali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due sindaci di centrosinistra, area Pd, entrambi eletti esattamente due anni fa. Prima acclamati dal Pd e poi scaricati. Ma finisce ieri sera, e definitivamente, la storia dei primi cittadini di Torre Annunziata, nel napoletano, e Sarno, in provincia di Salerno: il consiglio dei ministri ha disposto lo scioglimento dei due comuni per «infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata». Esito che arriva alla fine del lavoro delle commissioni d’accesso mandate nelle due amministrazioni guidate da Corrado Cuccurullo (Torre) e Francesco Squillante (Sarno). Una batosta politica anche se, da mesi, i dem napoletani avevano staccato la spina nel primo comune. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

clan e politica sciolti i comuni di sarno e torre annunziata qui 232 la terza volta
© Ilmattino.it - Clan e politica, sciolti i Comuni di Sarno e Torre Annunziata: qui è la terza volta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sarno e Torre Annunziata sciolti per infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzataIl Consiglio dei Ministri ha deciso di sciogliere il Comune di Sarno a causa di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata.

Il Consiglio dei Ministri ha sciolto i comuni di Torre Annunziata e SarnoIl Consiglio dei Ministri ha deciso oggi di sciogliere i comuni di Torre Annunziata e Sarno a causa di infiltrazioni camorristiche.

comuni di sarno clan e politica scioltiClan e politica, sciolti i Comuni di Sarno e Torre Annunziata: qui è la terza voltaDue sindaci di centrosinistra, area Pd, entrambi eletti esattamente due anni fa. Prima acclamati dal Pd e poi scaricati. Ma finisce ieri sera, e definitivamente, la storia dei primi cittadini ... ilmattino.it

comuni di sarno clan e politica scioltiIl Comune di Torre Annunziata sciolto per infiltrazioni mafiose, è la seconda volta in quattro anniÈ arrivato l'ok del Consiglio dei Ministri: i Comuni di Sarno e Torre Annunziata sciolti a seguito degli accertamenti delle commissioni d'accesso ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web