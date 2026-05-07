Comuni Vietri FdI | Grazie a Governo Meloni nuovi fondi per sicurezza dei territori in provincia di Salerno 

Un rappresentante di un comune della provincia di Salerno ha espresso gratitudine nei confronti del governo guidato dal presidente del Consiglio, riconoscendo l’assegnazione di nuovi fondi destinati alla sicurezza dei territori. La nota si riferisce a finanziamenti specifici destinati alla messa in sicurezza di edifici pubblici e aree territoriali della zona. La dichiarazione sottolinea l’impegno del governo nel sostenere le esigenze di sicurezza locale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ringrazio il Governo guidato dal Presidente Giorgia Meloni per la grande attenzione riservata ancora una volta alla provincia di Salerno attraverso gli importanti finanziamenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio”. Lo dichiara il deputato salernitano Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia, commentando lo stanziamento nazionale di oltre 1,3 miliardi di euro, disposto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede investimenti per opere pubbliche di sicurezza e prevenzione anche in provincia di Salerno. “ Si...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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