Durante le qualifiche al Sachsenring, il pilota di Aprilia è caduto in curva 7 a circa 140 kmh, perdendo il controllo della moto e cadendo. L’incidente ha causato una frattura alla clavicola, che richiederà un intervento chirurgico. Bezzecchi non prenderà parte al Gran Premio di Germania e sarà sostituito nella competizione. La caduta si è verificata durante la seconda sessione di qualifiche, senza altri coinvolgimenti o incidenti collegati.

Marco Bezzecchi salterà il Gran Premio di Germania. Questa mattina, nel corso delle qualifiche al Sachsenring (in Q2), il pilota Aprilia ha perso il posteriore della sua moto in curva 7 a 140 kmh ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui si è sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico. Bezzecchi, dunque, tornerà in Italia e salterà il resto del weekend., "In seguito alla caduta, Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro medico del circuito dove è stato sottoposto a un esame radiografico che ha evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Bezzecchi cade in qualifica e si frattura la clavicola: niente Sachsenring, sarà operato

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