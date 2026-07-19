Cittadini insieme per il recupero del Monte Faeta

Da lanazione.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo il grande incendio che ha interessato il Monte Faeta e la zona di Asciano, è stata creata un’associazione chiamata “Per Asciano”. L’obiettivo dichiarato è contribuire alla tutela, valorizzazione e rigenerazione del territorio colpito. La nuova realtà civica si propone di unire cittadini e volontari per interventi e iniziative di recupero e tutela ambientale. La costituzione dell’associazione è stata annunciata nelle ultime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dalle ceneri del grande incendio che ha colpito il Monte Faeta e il territorio di Asciano nasce una nuova realtà civica: è l’associazione “ Per Asciano ”, fondata con l’obiettivo di contribuire alla tutela, alla valorizzazione e alla rigenerazione del territorio. L’associazione, che al momento conta circa 15 volontari, è nata nelle settimane successive al rogo che ha distrutto quasi 700 ettari tra i versanti pisano e lucchese del Faeta e ha già iniziato la propria attività coinvolgendo cittadini e volontari in interventi concreti di recupero ambientale. Il primo appuntamento operativo è stato dedicato alla bonifica e alla sistemazione di alcuni oliveti colpiti dall’incendio: i volontari hanno rimosso alberi bruciati caduti, messo in sicurezza le aree interessate e preparato il materiale vegetale per i futuri abbruciamenti autorizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cittadini insieme per il recupero del monte faeta
© Lanazione.it - Cittadini insieme per il recupero del Monte Faeta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pisa, il video del maxi-incendio sul monte FaetaNelle ultime ore si è diffuso un video che mostra le fiamme divampare sul monte Faeta, in provincia di Pisa.

Libri alluvionati e progetti di comunità: cittadini e studenti insieme per il recupero di 30.000 volumi ancora inaccessibiliLa Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze sta organizzando un programma biennale per il 60° anniversario dell’alluvione del 1966, che coinvolge...

Argomenti più discussi: Cittadini insieme per il recupero del Monte Faeta; Rilancio del Monte Pisano: La sfida è fare squadra.

monte faeta cittadini insieme per ilVia ai primi lavori contro il dissesto idrogeologico sul monte Faeta dopo l'incendioSAN GIULIANO TERME - Dalle vie di Ragnaia e di Valle, nella parte alta di Asciano. Sono partiti da qui i primi interventi di salvaguardia dei versanti ascianesi del Monte Faeta bruciato dall’incendio ... msn.com

Incendio del Monte Faeta. Una festa a San Giuliano Terme per omaggiare chi ha aiutatoUna cerimonia per ringraziare chi ha dato una mano durante l’emergenza del Monte Faeta. È l’iniziativa in programma stasera alle 21 a San Giuliano Terme per dire grazie a chi si è messo al servizio ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web