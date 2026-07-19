Dopo il grande incendio che ha interessato il Monte Faeta e la zona di Asciano, è stata creata un’associazione chiamata “Per Asciano”. L’obiettivo dichiarato è contribuire alla tutela, valorizzazione e rigenerazione del territorio colpito. La nuova realtà civica si propone di unire cittadini e volontari per interventi e iniziative di recupero e tutela ambientale. La costituzione dell’associazione è stata annunciata nelle ultime settimane.

Dalle ceneri del grande incendio che ha colpito il Monte Faeta e il territorio di Asciano nasce una nuova realtà civica: è l’associazione “ Per Asciano ”, fondata con l’obiettivo di contribuire alla tutela, alla valorizzazione e alla rigenerazione del territorio. L’associazione, che al momento conta circa 15 volontari, è nata nelle settimane successive al rogo che ha distrutto quasi 700 ettari tra i versanti pisano e lucchese del Faeta e ha già iniziato la propria attività coinvolgendo cittadini e volontari in interventi concreti di recupero ambientale. Il primo appuntamento operativo è stato dedicato alla bonifica e alla sistemazione di alcuni oliveti colpiti dall’incendio: i volontari hanno rimosso alberi bruciati caduti, messo in sicurezza le aree interessate e preparato il materiale vegetale per i futuri abbruciamenti autorizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cittadini insieme per il recupero del Monte Faeta

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